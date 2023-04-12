Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yapılan atama ile Serdar Soyuduru yeni görevine devir teslim töreninden sonra başladı.

İlçe Başkanı olan Görevi teslim aldıSerdar Soyuduru, “Daha önce ilçe başkanlığı yapmış bütün başkanlarıma geçmiş dönem yaptıkları hizmetlerden teşekkür ediyorum” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN HİZMET ETMEK”

Devir teslim töreni sonrasında konuşan İlçe Başkanı Soyuduru, “Bu bir bayrak yarışıdır. Benden önce birçok ilçe başkanım görev yaptı. Hepsi de görevlerini layıkıyla yerine getirmiş değerli insanlardır. Önemli olan Sarıkaya ilçemize hizmet etmektir. Bundan önceki başkanlarımız nasıl ilçemize hizmet ettiyse bende ilçem için çok çalışacağım. İlçemize en iyi hizmeti sunmak için mesai tanımadan çalışacağım. Devir teslim törenimizde bizleri yalnız bırakmayan değerli parti büyüklerimize, değerli ilçe başkanlarımıza, değerli AK Parti gönüldaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

İLK TOPLANTI

AK Parti ilçe teşkilatı ve ilçe başkanlığı görevi devralan Soyuduru, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda yapılan görüşmelerde 14 Mayısta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde neler yapılacağı konuşuldu.

Toplantıda konuşan Soyuduru, “Bizim birinci önceliğimiz ilçemizde AK Parti ve kadrolarını zafere götürmektir. Yozgat’ta ilimize ayrılan milletvekillerinin tamamını AK Parti bayrağı altında seçtirip meclise yollamak ilk hedefimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en fazla oyu almak ve yine ilçemizden yüzde 80’i geçmek ilk hedefimizdir. Bu yüzden her partilimizi her gönüldaşımızı adım adım bire bir çalışarak oy almalarını istiyorum” şeklinde konuştu.

ESNAF ZİYARETİ YAPTI

İlçe Başkanı Soyuduru ve AK Parti Sarıkaya İlçe teşkilatı üyeleri sanayi esnafını ziyaret etti.

Başkan Soyuduru ve ekibi, sanayi esnafını bire birer ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Esnafın derdine kulak veren Soyuduru, güzel günler ülkemizi bekliyor mesajı verdi.

Soyuduru ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada ise şu şekilde konuştu; “esnafla iç içe olup halktan kopuk olmamak gerek. Bir ilçe başkanı toplumun bütün bireyleri ile ilgilenip onların sorunlarını yakından takip etmeli. Dertlerine çare olmalı. Devletimiz çok büyük ve yüce, her zaman yanımızda ve bizde her zaman devletimizin yanındayız.” Haber Merkezi