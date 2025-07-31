Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan 102. Topçu Alay Komutanlığı’nda görev yapan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, askeri araç bakımı sırasında yaşanan kaza sonucu şehit oldu. 25 yaşındaki genç asker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakır’ın şehadet haberi, memleketi Osmaniye’ye ulaştı.

Olay, bugün öğle saatlerinde 102. Topçu Alay Komutanlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, görevli olduğu birlikte bir askeri aracın bakımını yaptığı sırada hareket hâlindeki bir kurtarıcı (çekici) aracın manevra esnasında kendisini fark edememesi sonucu aracın arasında sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kışla içinde yapılan Çakır, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.