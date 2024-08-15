Kaymakam Aydın Yanık’ın görevine başlamasının ardından, Boğazlıyan AK Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci, ilçe teşkilat üyeleriyle birlikte bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Kaymakam Yanık’ı makamında ziyaret eden Başkan Düğenci, hem kendisini hem de ilçe teşkilatını tanıttı.

Ziyarette, Başkan Osman Düğenci, Kaymakam Aydın Yanık’a yeni görevinde başarılar diledi. Düğenci, “Boğazlıyan ilçemiz, güçlü bir birliktelik ve işbirliği ile daha iyi bir geleceğe doğru yol alıyor. Kaymakamımız Aydın Yanık’ın ilçemizdeki görevi, bizler için büyük önem taşıyor. Kendisine bu yeni görevinde başarılar diliyoruz ve ilçe teşkilatımızla birlikte her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

YANIK’TAN TEŞEKKÜR

Kaymakam Aydın Yanık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Osman Düğenci ve ilçe teşkilatına teşekkür etti. Yanık, “Boğazlıyan’da göreve başlamış olmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.