Bir iş yerinde bekçilik yapan 66 yaşındaki İhsan Sever'in görev yaptığı anda depoda cansız bedeni bulundu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde bekçilik yapan 66 yaşındaki İhsan Sever, görev yaptığı depoda yaşamını yitirdi. Uygulanan ilk incelemelere göre Sever’in ölüm sebebi kalp krizi olarak belirlendi.

Acı olay, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde bir iş yerinin deposunda meydana geldi. İddiaya göre, bekçilik yapan 66 yaşındaki İhsan Sever’in yerde yattığını fark eden mesai arkadaşları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sever’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcılık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından İhsan Sever’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İlk incelemelerde Sever’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.