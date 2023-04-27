Spor Toto Süper Lig 32. hafta müsabakaları 28, 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta, Spor Toto 1. Lig 35. hafta müsabakaları 28, 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta, TFF 2. Lig 35. hafta müsabakaları 29 ve 30 Nisan'da, TFF 3. Lig 31. hafta müsabakaları ise 29 ve 30 Nisan'da oynanacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadında karşılaşacak olan müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Müsabakanın birinci yardımcı hakemi Cevdet Kömürcüoğlu, ikinci yardımcı hakemi Süleyman Özayı atanırken maçın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş görev alacak.

Maçın temsilciliklerine Hakan Başesgioğlu, Engin Bayraktar ve Yozgat ASKF Başkanı Mustafa Hakan Bektaş atandı. Yasin Nazım Kayhan