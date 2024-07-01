Bir kadın, estetik işlemler yaptırmak üzere doktora başvurdu ve doktorun Instagram hesabında paylaştığı dönüşümüyle dikkatleri üzerine çekti.

Estetik müdahaleler sonucunda neredeyse 30 yaş gençleşen kadının değişimi sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı.

Trabzon'da yaşayan bir kadın, estetik işlemler sonrası adeta bambaşka birine dönüştü ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Estetik doktoru Daniel Diaz Torrado'nun Instagram hesabında paylaştığı dönüşüm videosu, kısa sürede viral oldu.

Kadın, dudak dolgusu ve botoks gibi estetik işlemler geçirdikten sonra neredeyse 30 yaş gençleşti. Doktor Torrado, tedavi öncesi ve sonrası görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Videoda, kadının estetik müdahaleler sonrası eski halinden neredeyse hiç iz kalmadığı görüldü.

Kadının videosu, sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve birçok kişi tarafından izlendi. Video, şu ana kadar 1,3 milyon kez görüntülendi ve büyük beğeni topladı.

Kadının estetikle kazandığı muazzam değişim, izleyiciler arasında şaşkınlık yaratırken, estetik müdahalelerin ne denli etkili olabileceğini gösterdi.

Estetik doktoru Daniel Diaz Torrado, paylaşımında estetik işlemlerin doğru uygulanmasıyla elde edilen bu tür sonuçların mümkün olduğunu ve hastalarının memnuniyeti için çalıştıklarını belirtti. Estetikle gençleşmek isteyenler için güvenilir bir seçenek oluşturduklarını vurguladı.