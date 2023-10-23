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Samsun’da bir vatandaşın bahçesinde yetiştirdiği mısırda 1 kökte 15 tane koçan çıktı.

İlkadım ilçesinde bulunan Güzeldere Mahallesi’nin eski muhtarı Seyfettin Algül, evinin bahçesinde yetiştirdiği mısırlardan birinde 15 koçan çıktı.

Herhangi bir özel teknik veya ilaç kullanmadığını, tamamen kendiliğinden bu şekilde mısırın büyüdüğünü söyleyen Seyfettin Algül, "Mısırı nisan ayında ektim. Mısır tarlamda 1 kökte 15 koçan çıktı. Bunun için özel ziyaretçiler geliyor. Hatta gelenler ’ilk defa böyle bir şey gördük’ diyorlar. 15 tane koçanı görenler şaşırıyor. Ben de ilk kez böyle bir duruma şahit oldum. 5-6 koçan bulunan mısırlar da var" dedi.