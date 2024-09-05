Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Kayalar köyünde, ağaç ev konsepti Karadeniz Bölgesi’nin ötesinde ilgi çekici bir şekilde uygulanıyor.

İstanbul’daki stresli yaşamdan kaçmak isteyen emekli çift Şükrü ve Fikriye Öçal, köylerindeki arazilerine meşe ağaçlarının üzerine inşa ettikleri ahşap evlerle hem göz kamaştırıcı hem de huzur dolu bir yaşam alanı oluşturdu.

Bu özgün yapı, yerel halk ve ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

EMEKLİLİKTE HAYALLER GERÇEK OLDU

Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra Yozgat’ın doğasına dönmeye karar veren Şükrü ve Fikriye Öçal çifti, gençlik yıllarından beri hayalini kurdukları ağaç evleri nihayet inşa etti. Şükrü Öçal, "Çocukluğumdan beri ağaç evde yaşamanın hayalini kuruyordum. Emekli olduktan sonra, eşimle birlikte köyümüze döndük. Burada kendi arazimize meşe ağaçlarının üzerine iki ahşap ev yaptık. Birini kendim için, diğerini eşim için inşa ettim. 38 yıl süren bu hayali gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

EĞLENCELİ VE PRATİK ULAŞIM

Öçal ailesinin inşa ettiği ağaç evler, sadece yapılarıyla değil, aynı zamanda ulaşım yöntemleriyle de dikkat çekiyor. Meşe ağaçlarının üzerine kurulan bu evlere erişim, köyde kurulan teleferik sistemi aracılığıyla sağlanıyor. Şükrü Öçal, teleferiğin evlere ulaşımı kolaylaştırdığını belirterek, "Teleferik sistemi, misafirlerimizin ve bizim evlerimize ulaşımını pratik bir hale getirdi. Karadeniz bölgesinde sıklıkla görülen ağaç evlere özendik ve burada benzer bir yapı oluşturdum" diye konuştu.

YOZGAT’IN DOĞASINA ÖVGÜ

Fikriye Öçal, köy yaşamına dönüşlerinin kendilerini hem fiziksel hem de ruhsal olarak yenilediğini vurguladı. "Çocuklarımız gurbet ellerde, biz de burada huzur içinde yaşamaya başladık. Evimiz, 10 kişiyi rahatlıkla ağırlayabiliyor. Burada misafirlerimizi çayımızı içirip yemeklerimizi yedirerek vakit geçiriyoruz. Eşimle birlikte bahçe işleriyle ilgileniyoruz. Bu yaşam tarzını herkese tavsiye ediyorum, köylerine dönsünler ve bu güzellikleri yaşasınlar" şeklinde konuştu.

MİSAFİRLERİN YORUMLARI

Kayalar köyünde misafirlik edenler de ağaç evlerin sunduğu doğal ve huzurlu atmosferden etkilenmiş durumda. Muammer Şahin, "Ağaç evde temiz havada yemeklerimizi yiyoruz, çaylarımızı içiyoruz ve eş dostla sohbet ediyoruz. Burada geçirilen zaman gerçekten keyifli" şeklinde duygularını paylaştı.

YOZGAT’A YENİ BİR ÇEKİM MERKEZİ

Karadeniz Bölgesi’nden esinlenerek inşa edilen bu ağaç evler, Yozgat’ın Kayalar köyüne özgün bir karakter kazandırmış durumda. Hem yerel halk hem de köyü ziyaret edenler, bu ilginç yapıya büyük ilgi gösteriyor. Şükrü ve Fikriye Öçal’ın yarattığı bu huzurlu yaşam alanı, Yozgat’ın doğal güzellikleriyle birleşerek farklı bir turistik çekim merkezi haline gelmiş durumda.