Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde resim kursunda eğitim alan gençler, Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nı resmetti.

Yozgat Gençlik Merkezi'nde açılan kurslara katılarak eğitim gören gençlere çevre bilincinin kazandırılması amacıyla, Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz öncülüğünde merkez resim öğretmenleri ile birlikte Çamlık Milli Parkı'na gelen gençler, tuval üzerinde yeteneklerini sergiledi. Çamlık Milli Parkı'nın eşsiz güzelliklerini resmeden gençler, ortaya birbirinden güzel sanat eseri çıkardı.



Yozgat Gençlik Merkezi Resim öğretmenlerinden Şule Tunçyürekli, Çamlık Milli Parkı'nın eşsiz güzelliklerini gençlerle birlikte resmettiklerini söyleyerek, “Akrilik boya, pastel boya, kara kalem ile bu çalışmaları yapıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte doğa çalışması yaptık. Bu tür çalışmalar çocukların kültürel ve sosyal yönlerinin gelişimine katkı sunacak ve bu çalışmalar ilerleyen günlerde de devam edecek” dedi.



Gençlerin, bağımlılıkla mücadele ve değişik alışkanlıklara yönelmemesi için gençlik merkezlerinde düzenlenen aktivitelerle serbest zamanlarını daha etkin ve verimli kullanmaları için çalıştıklarını söyleyen Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, “Gençlerin talepleri doğrultusunda faaliyet geliştiriyoruz. Yaz okulları kapsamında da yine hem hafta içi hem hafta sonu kurslarımız var. El sanatları, satranç, akıl zeka oyunları, ebru kursumuz gibi kurslarla gençleri hem eğitirken aynı zamanda bazı bilgileri çocuklara vermeye çalışıyoruz. Gençlerimiz de daha etkin olsunlar istiyoruz, gönüllülük faaliyeti yapsınlar istiyoruz.

Doğa temizliği yapıyoruz. Ağaç dikme faaliyetleri yapıyoruz. Çevre temizliği yapıyoruz ve bazen de gençlerimizi bugün olduğu gibi yaptığı işlemleri daha görünür kılmak ve gençlik merkezlerinin görünümünü artırmak için toplumun yoğun olduğu yerlerde de faaliyetler yapıyoruz. Telefonların başından, bilgisayarların başından, odadan çıkartarak gençleri doğayla iç içe ve biraz daha sosyal medyadan uzak etkinliklerle gençleri yüz yüze getirmek istiyoruz. Bugün de gençlik merkezimizde el sanatları kapsamında dönem içerisinde resim kurslarına katılan gençlerimizi gölet kenarına getirip, farklı bir etkinlik olsun istedik. Gençlerimiz aynı zamanda resim ve sanatla ulaşırken sosyal hayatta da yetiştirmeye çalışıyoruz. Mesela bu gençlerimiz yarın güzel sanatlar akademisine de hazırlıyoruz. Bu şekilde gençlik merkezleri faaliyetlerini hem güncellemeye hem de faaliyet etkinliklerini arttırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.