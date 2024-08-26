Körük köyünde Ağılkaya diye bilinen kanyonu andıran mevkideki insan siluetine benzeyen kaya görenleri hayrete düşürüyor.

Kaya bir insanın baş bölgesini andırması bölgeden geçen vatandaşların dikkatini çekiyor. Kayaya dikkatli bir şekilde bakıldığında, insan silueti ile karşılaşıyor.

Araştırmacı Yazar Hakkı Yurtlu, Akdağmadeni ilçesine bağlı Körük köyünde bulunan kayalıkları sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşımda kayalara dikkatlice bakıldığında insan siluetine benzediğine dikkat çekti.

Ağılkaya diye bilinen kanyonu andıran mevkideki dev kaya parçalarına dikkatlice bakıldığında insan siluetine benzediğini belirten Yurtlu, “Kayaya dikkatli bakılınca göz kapağı, burnu ve çenesi ile bir insan silueti gözüküyor. Asırlardır duran kayalıklardaki bu silueti paylaşınca, köylüler bile hayretle karşıladı. Köyünde asırlık kayalıklardaki siluetlerin dikkatlice bakıldığında ortaya çıkıyor” dedi.