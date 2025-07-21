Yozgat’ta faaliyet gösteren Seyran İnşaat firması, çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla inşaat sahasında davul ve zurna eşliğinde eğlence düzenledi.

Firma sahibi Osman Seyran, kendi inşaat şantiyesinde çalışan işçilere sürpriz bir etkinlik düzenleyerek iş temposuna kısa bir mola verilmesini sağladı. Davul ve zurna eşliğinde oynayan işçiler, hem eğlendi hem de moral depoladı.

Etkinlikle ilgili konuşan Seyran, “İnşaat işçileri yaz sıcağında zor şartlar altında çalışıyor. Onların emeğine bir nebze olsun karşılık vermek, yüzlerini güldürmek istedik. Bu tür etkinliklerin ekip ruhunu ve iş verimini artırdığına inanıyorum” dedi.

İşçiler ise sürpriz etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Osman Seyran’a teşekkür etti.