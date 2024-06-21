Yaz mevsiminin yaşanması ile birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü serinlemek isteyen vatandaşların sulama kanalı, baraj ya da göletleri kullanmasının boğulma vakalarına yol açacağını belirtti.

DSİ 123. Yozgat Şube Müdürlüğünü de içinde barındıran DSİ 12. Bölge Müdürlüğü vatandaşlara, “Ölüme Yüzmeyin’ uyarısında bulundu.

Bölge Müdürlüğü, boğulma gibi istenmeyen sonuçlara yol açabileceği gerekçesiyle yüzmek ve balık tutmak için göllere, sulama kanallarına ve barajlara girilmemesi konusunda uyardı.

Müdürlük tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada; “Göllere, sulama kanallarına ve barajlara girilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu. Barajların, göllerin ve göletlerin kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması, zeminin balçık özellik taşıması ve bünyesinde teknik yapılar barındırması, bu alanları yüzme amaçlı kullananlar için hayati risk oluşturmaktadır” denildi.