Cem Yılmaz’ın sosyal medyasında yeniden paylaşmasıyla sosyal medya gündemine düşmesiyle herkesin merak konusu oldu.
Gora 4 Yakında!
Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan G.O.R.A, 20 yıl aradan sonra geri dönüyor.
Cem Yılmaz, geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada yeni filmin adının “GORA 4 GORA” olacağını duyurarak hayranlarını sevindirdi.
Senaryo Tamam Sinyali
Cem Yılmaz, son paylaşımında ise senaryonun bitmiş halini elinde tuttuğu bir fotoğraf yayınladı.
Paylaşılan fotoğraf, filmin hazırlık sürecinin tamamlandığını gösterirken, G.O.R.A hayranlarının heyecanı doruklara taşıdı.
Muhabir: İrem Çitak