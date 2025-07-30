Google, Veo 3 video oluşturma modelini Vertex AI platformunda kullanıma açıldı. Bunun yanı sıra Veo 3 Fast ismi verilen yepyeni bir versiyon da sunuldu.

Google, Veo 3 ismini verdiği yapay zekâ modelini birkaç ay önce tanıtmıştı. Model, dünyayı kasıp kavurdu. Metin komutlarından çok gerçekçi videolar oluşturabiliyordu. Ayrıca videoları sesli yapabilmesi de en önemli özelliği arasında yer alıyor.

Veo 3 ile ilgili önemli gelişmeler gerçekleşti. Google, dün paylaşım yaptığı bir gönderisinde Veo 3 video üretim modelinin Vertex AI platformundaki tüm kullanıcılara açıldığını duyurdu. “Veo 3 Fast” ismi konulan yepyeni bir versiyonu da resmen duyurdu.