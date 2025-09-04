Fransa, 2024 yılında yine Google'a 250 milyon Euro ceza uygulamıştı. Öte yandan AB'nin Google'a vereceği bir cezayı ertelediği açıklandı.

Fransa Veri Koruma Kurumu (CNIL), dün aldığı kararla Amerikan arama devi Google'ı, internet çerezleriyle ilgili kurallara uymadığı gerekçesiyle rekor düzeyde 325 milyon Euro (380 milyon dolar) para cezasına çarptırdı.

Moda platformu Shein'e 150 milyon Euroluk bir ceza kesildiğini de duyuran CNIL, Google'ı "Gmail kullanıcılarının e-postaları arasında, kullanıcıların izni olmadan reklam göstermek ve kullanıcılar Google hesabı oluştururken geçerli bir izin olmadan çerez yerleştirmek" nedeniyle para cezasına çarptırdığını belirtti.

Fransız kurum 2024 yılında Google'a 250 milyon Euro ceza kesmişti. Cezanın gerekçesi, "Alphabet Google'ın yeni sekme açarken yapay zeka hizmetine ilişkin endişeler ile medya yayıncılarıyla olan ilişkilerinde AB fikri mülkiyet kurallarına aykırı davranması" gösterilmişti.

Denetleme kurumu, Google'ın yapay zeka destekli sohbet robotu Bard'ın (sonradan Gemini adıyla yeniden markalandı ) yayıncılardan ve haber ajanslarından gelen içeriklerle eğitildiğini ve bu kurumlara haber verilmediğini söylemişti.

AB'DE TRUMP KORKUSU

AFP, bu haberin yanısıra, AB'nin Google verilecek bir cezayı ertelediğini duyurdu. Ajansta, haber, "AB'nin ticaret şefi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin misillemesinden korktuğu için teknoloji devinin cezalandırılmasına ara verdiğinin ortaya çıkmasının ardından, bloğun Google'a yönelik antitröst soruşturmasını tam olarak desteklediğini söyledi." içerikli bir haber geçti. Haberin başlığı ise, "AB Ticaret Bakanı Trump'ın tehditleri sonrası Google'ın cezasını erteledi" olarak yer aldı.

Trump, AB Dijital Telif Yasası nedeniyle gümrük yaptırımlarında bulunacağını söylemişti:

"İsminin açıklanmaması koşuluyla iç müzakereleri görüşen bir AB yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada, ticaret komiseri Maros Sefcovic'in bu hafta ABD devinin cezalandırılmasını ertelemesinin ardından bloğun yürütme organı içinde siyasi bir tartışmanın başladığını söyledi. Yetkili, pazartesi günü onaya sunulan, planlanan para cezasında "Sefcovic'in kırmızı düğmeye bastığını" söyledi. Cezanın ertelenmesi, Trump'ın ABD'li teknoloji devlerini dizginlemeye yönelik düzenlemeler nedeniyle Avrupa'yı hedef alacağı tehdidinin ardından geldi. Ticaret Bakanı, cezayı durdurmak için müdahale ettiğini inkar etmedi ve "Dahili prosedürlerimizin bir amacı var ve bunları kullanmak olağan dışı bir şey değil" dedi. "Bu, kapsamlı bir değerlendirme gerektiren karmaşık bir davadır ve her adım meslektaşça atılmıştır" diye ekledi. "Size şunu temin edebilirim ki, önceliğim Avrupa'nın çıkarlarıdır ve her zaman da öyle kalacaktır."

AB, reklam pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı şüphesiyle 2021'den bu yana Google'ı soruşturuyor.

Brüksel, ABD'li şirketin adil rekabeti sağlamak amacıyla 2023 yılında reklam hizmetlerinin bir kısmını satmasını önerdi.