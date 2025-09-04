Google Play, Google Drive ve Gemini gibi uygulamalarda da kesintiler olduğu bildiriliyor. Peki bu erişim sorununun nedeni ne, Google servisleri neden çalışmıyor?

Google, Gemini, Gmail, Drive, YouTube gibi Google uygulamalarına saat 10.05 itibarıyla erişim sorunları yaşanıyor.

YouTube çöktü mü?

Sabah erken saatlerden itibaren YouTube erişim sorunu yaşanıyor. Henüz sorun ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Google neden girilmiyor?

Google ve Google'ın tüm uygulamalarına erişim sorunu yaşanıyor. Google tarafından henüz resmi bir açıklama gelmediği için erişim sorunun sebebi bilinmiyor.

Dünya genelinde milyonların kullandığı Google arama motorunda erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar sosyal medyadan hata bildirmeye devam ederken Youtube, Spotify gibi platformlardan da tek tek erişim problemi haberi geldi.

Google ve YouTube erişim sorunu nasıl çözülür?

VPN ile Google ve diğer uygulamalarına ( YouTube, Gmail, Gemini, Google Drive) erişim sağlanabiliyor.