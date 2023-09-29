Dünya genelinde yapay zeka teknolojisi hızla gelişirken, bu teknolojinin kötüye kullanımı ve beraberinde getirdiği tehlikeler de artıyor. Google DeepMind'ın kurucu ortağı Mustafa Süleyman, yapay zekanın kötüye kullanımıyla ilgili ciddi uyarılarda bulunuyor.

Süleyman, yapay zekanın patojenleri daha da zararlı hale getirecek şekilde tasarlanmasının, özellikle de sentetik virüslerin üretilmesiyle sonuçlanabileceği ve pandemi başlatma potansiyeline sahip olduğu endişesini dile getiriyor. Bu karanlık senaryo, insanların bilinçli olarak veya kazara olarak daha bulaşıcı veya ölümcül sentetik patojenlerle deneyler yapmasını içeriyor.

The Diary of a CEO podcast'inde konuşan Mustafa Süleyman, yapay zeka teknolojisinin patojenlerle oynamak gibi tehlikeli deneylere olanak sağlamaması gerektiğini vurguluyor. Bu nedenle, gelişmiş yapay zeka ve bu teknolojiyi kullanan yazılımlara erişimin kısıtlanması çağrısında bulunuyor.

Süleyman, "İşte tam burayı kontrol altına almamız gerekiyor. Bu tür deneyleri gerçekleştirecek araçlara ve bilgi birikimine erişimi sınırlamalıyız" diyor. Ayrıca, yapay zeka teknolojisinin ve biyolojik materyallerin kimler tarafından kullanılabileceğini sınırlamak gerektiğini belirtiyor.

Bununla birlikte, bu konudaki endişeler yalnızca yapay zekanın kötüye kullanımıyla sınırlı değil. Araştırmacılar, sohbet robotlarının pandemi başlatma potansiyeline sahip patojenleri önerdiğini ve bu patojenlerin nasıl sentezlenebileceğini açıkladığını keşfettiler. Bu durum, yapay zeka teknolojisinin kötü niyetli kullanımının yaygınlaşmasıyla ilgili büyük bir endişe kaynağı.

Süleyman'ın uyarıları ve benzeri endişeler, yapay zeka gelişiminin daha ihtiyatlı bir şekilde ele alınması ve bu teknolojinin etik sınırlarının belirlenmesi gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle, yapay zeka teknolojisinin ve biyolojik materyallerin kullanımına yönelik daha sıkı düzenlemeler ve denetimler gerekebilir. (Haber Merkezi)