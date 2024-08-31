2 aylık süreçte yapmış olduğu katkılardan dolayı Humay’a teşekkür eden SORGED Yönetim Kurulu başkanı Halil Uğuz, “Güle güle Humay. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı:(ESC) kapsamında 2 ay sürecinde SORGED`de gönüllülük yapan Humay bugün itibariyle gönüllülük sürecini tamamladı. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz” dedi.

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI NEDİR?

Avrupa Dayanışma Programı, gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurtdışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir.

Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır.

Program, daha önce Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak bilinen ve mevcut Erasmus+ altında yer alan Gönüllülük programına ve diğer AB finansman programlarına artı değer katmaktadır.

ESC Avrupa Birliği 2019-2027 Gençlik Strateji hedeflerini desteklemektedir. ESC Programı Avrupa Birliği’nin değerlerinden ilham alarak, gençlerin aktif vatandaşlıklarını güçlendirmek için dayanışmanın temsilcileri olmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI NASIL ÇALIŞIR?

17-30 yaşları arasındaki gençler Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt yaptırabilirler. 18 yaş ve üstündeki katılımcılar, veri tabanına erişimi olan kuruluşlar tarafından dayanışma konulu projelere katılım daveti alabilirler. Ayrıca, bu kuruluşlar gençlerden doğrudan yanıt alabilmek için portalda, proje duyurularını yapabilirler.

KAZANIMLAR

Avrupa Dayanışma Programını kapsamında gönüllü olarak;

1) Gönüllü olarak bir katkıda bulunacak ve ihtiyaç içindeki topluluklara yardım edeceksiniz. Bu ücretsiz olarak yapmayı tercih edeceğiniz bir yardım olduğu için maaş ödemesi almayacaksanız. Bununla beraber seyahat, barınma, yemek ve sigorta giderleriniz ödenecek ve buna ek olarak belli bir miktar cep harçlığı alacaksınız.

2) Bu, kişisel ve profesyonel gelişiminize ivme kazandıracak bir öğrenim deneyimidir. Gönüllülük deneyiminiz öncesinde, sırasında ve sonrasında eğitim alma fırsatınız olacaktır. Mentor net hedefler belirlemenize yardımcı olacak ve bu hedeflere nasıl ulaşacağınızı gösterecektir. Ayrıca dil ve kültürler arası becerilerinizi geliştirme, kendi başınıza yaşamayı, güçlüklerin üzerinden gelmeyi ve ekip içinde çalışmayı öğrenme şansı yakalayacaksınız.

3) Başka bir ülkede yaşamak ve bu ülkeyi keşfetmek, diğer kültürler hakkında bilgi edinmek veya yeni arkadaşlar edinmek gönüllülük deneyiminizin kaçınılmaz bir parçası olacaktır.

4) Gönüllülük deneyiminiz ile gönüllü olduğunuz kuruluşlara ve yerel topluluklara yeni fikirler ve çok kültürlü bir ruh taşıma imkânı elde edeceksiniz.

5) Avrupa Dayanışma Programında yer alarak bir topluluğun parçası olacaksınız. Geri döndüğünüzde eski gönüllülerden oluşan daha geniş bir toplulukla bağlantıda kalabilir, deneyimlerinizi paylaşabilir ve ülkedeki diğer genç bireylerle iletişim kurup onlara ilham verebilirsiniz.

6) Gönüllü olarak katıldığınız bir projenin sonunda katılımı belgeleyen bir sertifika sahibi olunacak.