Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) gönüllüleri tarafından karbon ayak izi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gönüllüler tarafından karbon ayak izi hakkında vatandaşlar bilgilendirerek karbon ayak izi hesaplaması yapıldı.

Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyeti ile ilgili SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Bugün gönüllülerimiz karbon ayak izi hakkında bilgilendirme yaparak, bireylere karbon ayak izi hesaplaması yaptı” dedi.

KARBON AYAK İZİ NE ANLAMA GELİYOR?

Karbon ayak izinin ne anlama geldiğini anlatan Başkan Halil Uğuz, “Karbon ayak izi gündelik hayattaki faaliyetlerimiz ve tüketimlerimizle atmosfere yayılan karbondioksit gazı dahil tüm sera gazlarının (CO2) ton eşdeğeri cinsinden miktarını ifade ediyor. Daha basit bir dille doğaya verdiğimiz tahribatın sayısal karşılığı da denebilir. Ulaşımdan tutun da ısınmak için yaktığımız kaloriferlere, pişirdiğimiz yemeğe hatta harcadığımız elektriğe kadar birçok faktör karbon ayak izi oluşumunda etkiye sahip.

Değişen iklim koşullarına ayak uyduramayan pek çok tür yok olma tehlikesi yaşıyor. Buna bağlı olarak ekolojik dengenin bozulması an meselesi. Kısacası büyük bir küresel krizin eşiğindeyiz ve hemen harekete geçmeliyiz. Karbon ayak izinin azaltılması konusu bugün hem bireysel hem de toplumsal boyutta en acil gündemimiz olmalı. Geleceğimiz için sen de bugünden itibaren karbon ayak izini azaltmaya var mısın?” diye konuştu.