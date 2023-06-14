Dr. Ünsal 14 Haziran, A-B-O kan grubu sistemini bulan Nobel ödülü sahibi bilim insanı Karl Landsteiner'ın doğum günü olması sebebiyle her yıl dünyada “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” olarak anıldığını ifade etti.

Ünsal yaptığı açıklamada; “Kan; geçmişten günümüze sağlık ve yaşamın temeli olarak görülmüş olup; modern tıpta tek kaynağı insan olan yaşamsal bir ilaç olarak kabul görmektedir. Kan bağışı, gönüllü ve kan bağışına uygun bir bağışçıdan (donör) çeşitli kan ürünleri elde etmek amacıyla kan merkezleri tarafından kan alınmasıdır. Kan bağışı yapmak için, duyarlı ve gönüllü vatandaşlar, kan bağış merkezlerine giderek kan verebilmektedirler. Kan verecek kişinin 18-65 yaş grubunda olup en az 50kg olması gerekmektedir. Kan bağışında bulunacak kişi, bir seferde en fazla yarım litre (500cc) kan verebilmektedir. Yani, sahip olunan kanın yüzde 8, yüzde 9'u verilebilir. Erkekler iki ayda bir, kadınlar ise üç ayda bir kan bağışında bulunabilmektedirler. Kan bağışından sonra hücreler kendini yaklaşık 2 ayda toparlar. Bu yüzden, periyodik olarak kan vermede herhangi bir sorun öngörülmez. Aksine, faydaları olduğu söylenebilir. Her yıl, yaklaşık 4 ünite kan bağışlanabilmektedir. Yapılacak olan kan bağışı birçok insana yaşam umudu olabilir. Kan bağışının olmadığı bir toplumda, her gün binlerce kişi hayatını kaybedebilir. Bu sebep ile düzenli kan bağışında bulunmak insanların hayatını kurtarır. Kan bağışı, bir sosyal sorumluluk olup, bir gün herkesin kana ihtiyaç duyacağı da bir gerçektir. Kan bağışının ücretsiz gönüllülük esasında yapıldığının da unutulmaması ve bu bilinç ile yapılması gerekir. Biz de bu vesile ile tanımadığı insanların hayatında önemli izler bırakan tüm kan bağışçılarına teşekkürlerimizi sunarken, kan bağışı yapmanın önemini bir kez daha hatırlatarak sağlıklı tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir