Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı çerçevesinde yürüttüğümüz "I'm Sports+ Volunteer!" başlıklı proje kapsamında 1-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında İtalya, Bologna'da gönüllülük faaliyetlerine katılacak 6 gönüllü aranıyor.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Sorgun Gençlik Derneği Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz; “Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, dünya ile konuşan, dünya ile çalışan, dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, Derneğimiz tarafından, yerel, ulusal ve uluslararası, iş dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan eğitimlerimiz ve projelerimiz ile gençlerin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Bu programlara katılmak tamamen ücretsiz olup, seyahat, konaklama, yemek, vize ücretlerini gibi bütün masrafları karşılanmaktadır. ESC programı kapsamında gençlere günlük belirli bir tutarda cep harçlığı da verilmektedir. Yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençleri projelerimizden yararlanmaya davet ediyoruz. Avrupa Dayanışma Programı (ESC) gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

SORGED yönetim kurulu Başkanı Halil Uğuz, Projenin 4 ana hedefi olduğunu şu şekilde sıraladı;

1- Covid 19 nedeniyle spor yapmayan gençlerin spora kazandırılması,

2- Gençlere spor ve fiziksel aktivitenin önemini öğretmek ve daha sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek,

3- Sporu, geçmişi ne olursa olsun herkes için erişilebilir kılmak,

4- Katılımcıları spor yapmak için sağlam pratik bilgi ve becerilerle donatmak.

Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı

Gönüllülük Ekipleri, en az 5 kişiden oluşan grupların 2 hafta ile 2 ay arasında bir süre boyunca birlikte gönüllülük yapmasına olanak sağlayan dayanışma faaliyetleridir. Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük Ekipleri, en az iki farklı ülkeden 18-30 yaş arası gençlerin dayanışma amacıyla bir araya gelerek yürüttükleri gönüllülük faaliyetlerini destekleyen büyük ölçekli, etkisi yüksek projelerdi dedi.

Kazanımlar hakkında bilgiler veren Başkan Uğuz, Avrupa Dayanışma Programını kapsamında gönüllü olarak;

1) Gönüllü olarak bir katkıda bulunacak ve ihtiyaç içindeki topluluklara yardım edeceksiniz. Bu ücretsiz olarak yapmayı tercih edeceğiniz bir yardım olduğu için maaş ödemesi almayacaksanız. Bununla beraber yemeğiniz karşılanacak ve günlük 4 Euro cep harçlığı alacaksınız.

2) Bu, kişisel ve profesyonel gelişiminize ivme kazandıracak bir öğrenim deneyimidir. Gönüllülük deneyiminiz öncesinde, sırasında ve sonrasında eğitim alma fırsatınız olacaktır. Mentor net hedefler belirlemenize yardımcı olacak ve bu hedeflere nasıl ulaşacağınızı gösterecektir. Ayrıca dil ve kültürler arası becerilerinizi geliştirme, kendi başınıza yaşamayı, güçlüklerin üzerinden gelmeyi ve ekip içinde çalışmayı öğrenme şansı yakalayacaksınız.

3) İtalya'dan katılacak gönüllülerle birlikte kültürler hakkında bilgi edinecek ve yeni arkadaşlar edinmek gönüllülük deneyiminizin kaçınılmaz bir parçası olacaktır.

4) Gönüllülük deneyiminiz ile gönüllü olduğunuz kuruluşlara ve yerel topluluklara yeni fikirler ve çok kültürlü bir ruh taşıma imkânı elde edeceksiniz.

5) Avrupa Dayanışma Programında yer alarak bir topluluğun parçası olacaksınız. Geniş bir toplulukla bağlantıda kalabilir, deneyimlerinizi paylaşabilir ve ülkedeki diğer genç bireylerle iletişim kurup onlara ilham verebilirsiniz.

6) Gönüllü olarak katıldığınız bir projenin sonunda katılımınızı belgeleyen Avrupa Komisyonu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından tanınan Youthpass sertifikasına sahip olacaksınız.

NEDEN YOUTHPASS?

1- Youthpass süreci sayesinde, öğrenme üzerine düşünme daha yapılandırılmış hale gelir ve projenin eğitimsel değeri güçlendirilir. Katılımcıların öğrenmelerini daha bilinçli hale getirir. Yeterliklerinin daha fazla farkında olunması, katılımcıların gelecekte onlardan yararlanmalarını kolaylaştırmaktadır. Böylece Youthpass, gençlerin gelecekteki yollarını desteklemektedir.

2- Youthpass'ı kullanmak, gençlik çalışmasındaki öğrenme süreçlerine ve çıktılarına vurgu yaparak, Öğrenmeyi Öğrenme yeterliliğini artırmaya yardımcı olur. Katılımcıların çeşitli bağlamlarda öğrenme farkındalığını artırır ve onların öğrenme istek ve ihtiyaçları üzerinde düşünmelerine yardımcı olur.

3- Gençlik projelerine katılarak geliştirilen becerilerin tanımı da gençlik çalışmalarının değerinin görünürlüğünü artırmak için yardımcı olur.

"I'M SPORTS+ VOLUNTEER!" DETAYLARI

1- Gönüllülük faaliyetleri 1-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında 30 gün sürecektir.

2- Gönüllüler haftanın belirli günlerinde spor kurslarına katılacak ve çevre etkinlikleri düzenleyecekler. Ayrıca yereldeki gençlerle birlikte çeşitli sportif ve çevre üzerine faaliyetler düzenleyecekler.

3- Gönüllüler haftada 35 saat gönüllülük faaliyetlerinde bulunacak ve haftada 2 (iki) gün tatil yapacaklar.

4- Gönüllüler hafta içi veya hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında gönüllülük faaliyetlerinde yer alacaktır.

5- Program kapsamında gönüllülere günlük 5 Euro toplamda ise 30 gün için 150 Euro cep harçlığı ödemesi yapılacak. Günlük yemekleri ise ücretsiz karşılanacaktır.

6- Gönüllülük takımında 6 Türk ve 4 İtalyan olmak üzere toplamda 10 genç katılım sağlayacak.

7- Gönüllülük programına Sorgun veya Yozgat'ta ikamet eden gençler başvuru yapabilir.

8- Gönüllülük faaliyetleri İtalya, Bologna'da gerçekleşecektir.

9- Vize ücreti karşılanacak olup, vize için gerekli evraklar temin edilecek.

10- Gönüllülerle görev ve sorumluluklarını içeren bir sözleşme imzalanacak.

Gönüllülerin seçiminde, proje formundaki sorulara verilen cevapların kalitesi, projeye olan ilgisi ve motivasyonu, dil yeterliliği ve gönüllülük çalışmaları kriterleri göz önünde bulundurulacaktır.

Gelen başvurular Sorgun Gençlik Derneği tarafından oluşturulan komisyon tarafından okunup, değerlendirecek. Değerlendirmesi olumlu olan potansiyel gönüllüler ile bir ön görüşme yapılacaktır.

Proje katılacak gençlerde İngilizce konuşabilme şartı aranmamaktadır. Fakat İngilizce bilen katılımcılara öncelik verilecektir.

Son başvuru tarihi: 8 Mayıs 2023 Saat: 20.00’e kadar Alpaslan Demir