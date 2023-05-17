Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, İl Müftüsü Ali Gülden, Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Hamide Taşarslan Erdil ve engelli kuruluşlarının katılımlarıyla düzenlenen programda, engelli bireyler için sürpriz oyun ve eğlencenin yanında çeşitli ikramlar yapılırken, günün anısına pasta kesildi.

Yüzlerindeki mutluluğa ortak olduğumuz özel gereksinimli bireylerin her an yanlarında olduğunu dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, sürekli misafirlerimiz için hazırlanan bu güzel programda bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, engelli bireylerin 7/24 yanlarında olduklarını belirtti.

İl Müftüsü Ali Gülden Engelliler Haftasında Rehabilitasyonda olmaktan büyük mutluluk duyduğunu, fiziksel engelli olsalar da manen engelli olmadıklarını, sağlık ve mutlulukları için dua ettiklerini söyledi.

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindir düzenlenen program oyun ve eğlence ile devam ederken günün anısına kesilen pasta ile son buldu. Alpaslan Demir