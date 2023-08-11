Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sorfest' festivali etkinlikleri tasavvuf müziği konseri ile devam etti. İlyas Arslan Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, çok sayıda kültür ve sanatsever katıldı. Yozgat Türk Müziği Meşk Topluluğu'nun icra ettiği etkinlikte okunan ilahi ve kasideler tasavvuf musikisi dinleyicileri tarafından büyük beğeni topladı.

Yozgat Türk Müziği Meşk Topluluğu'na teşekkür eden Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Tasavvuf musikisi topluluğumuz bizleri manevi bir seyahate çıkardı, ruhumuzu teskin etti. Gönlümüz şad oldu. Kalplerimizin pası silindi. Bu programı Sorfest etkinlikleri çerçevesinde her yıl tekrarlamak istiyoruz. Programda emeği geçenlere ve Sorgun halkımıza teşekkür ediyorum” dedi. İHA