Kandemir mesajında, AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de “Halka hizmet, Hakk’a hizmet” anlayışıyla kurulduğunu belirterek, geçen 24 yılda milletin desteğiyle önemli hizmetler hayata geçirildiğini ifade etti.

“Milletimizin partisi AK Parti 24 yaşında. AK Parti’mizin 24. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Milletimizle gönül gönüle nice yıllara…” diyen Kandemir, partinin her zaman milletin yanında olduğunu vurguladı.

Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye’nin her alanda büyük atılımlar yaptığını, Yozgat’ta da birçok yatırımın hayata geçirildiğini belirterek, “24 yılda olduğu gibi bundan sonra da milletimizle omuz omuza, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.