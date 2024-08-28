TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Cemile karakterini canlandıran Nazlı Pınar Kaya, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Dizide Veysel karakterinin karısı olarak izlediğimiz Cemile, kıskanç ve sinirli yapısının yanı sıra kocasına olan sevgisiyle dikkat çekiyor. Veysel, bir gün hayalindeki uçağı yaparak zengin olacağına inanırken, Cemile de bu hayalin gerçekleşeceğine ve bozkırdan kurtulacaklarına dair umut besliyor.

NAZLI PINAR KAYA KİMDİR?

1992 yılında dünyaya gelen Nazlı Pınar Kaya, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine "Kalbimdeki Deniz" dizisinde Figen karakteriyle adım atan Kaya, güzelliği ve yeteneğiyle izleyicilerin beğenisini kazandı.