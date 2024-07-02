Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında yaptığı konuşmada EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak üzerinden eleştirilerde bulunmuştu. Bu eleştirilerin ardından kamuoyu, Gönül Boran Özüpak'ın kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Gönül Boran Özüpak kimdir ve kaç yaşındadır?

Erdoğan, EYT Derneği ve Başkan Gönül Boran Özüpak hakkında şunları söyledi: "Bu derneğin başındaki kişinin durumu dahi sosyal güvenlik sistemimizin nasıl bir felakete itilmeye çalışıldığının en büyük ispatıdır. 1992 yılında sigortalı olarak sosyal güvenlik sistemimize dâhil olmuş bu hanımefendi, eski sistem devam etseydi 2012 yılında, 38 yaşında emekli olacaktı. Mevcut sistemdeki kademeli yaş uygulaması sebebiyle 2022 yılında, 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayabilecek. Bu kişi zaten emeklilik hakkını kazanmış durumda, sadece emekli maaşı alabilmesi için yaşını beklemesi gerekiyor. Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır."

Bu açıklamaların ardından EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak’ın kim olduğu sorusu daha da ilgi çekici hale geldi.

GÖNÜL BORAN ÖZÜPAK KİMDİR?

1974 yılında doğan Gönül Boran Özüpak, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 25 yıldır özel bir firmada pazarlama sorumlusu olarak görev yapmaktadır ve 2015 yılından bu yana EYT Derneği'nin başkanlığını yürütmektedir.

Gönül Boran Özüpak, erken emeklilikte yaşa takılanların sesini duyurmak için aktif bir şekilde çalışmakta ve dernek başkanlığı görevini sürdürmektedir.