Esnaf ziyaretlerinde AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci ile birlikte hareket eden Şahan, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Seçimler için destek isteyen Şahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye ve Yozgat’ı daha ileriye taşıyacaklarını söyledi. Samimi ve içten tavırlarıyla halkın güvenini kazanan Şahan, ilçe genelinde cadde cadde, sokak sokak gezerek vatandaşlarla temaslar kurdu.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Seçimlere kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran AK Parti 28. Dönem Yozgat Milletvekili adayı Süleyman Şahan, Boğazlıyan’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların gösterdiği ilgi ve alakanın Yozgat, Boğazlıyan ve ilçe, belde ve köylerine yapılan yatırımların bir göstergesi olduğunu ifade eden Şahan, her zaman halkın yanında olacaklarını belirtti.

Süleyman Şahan, yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında Boğazlıyan ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Halkın kendilerine gösterdiği ilgi ve alakanın kendilerini daha da motive ettiğini belirten Şahan, “Halkımızın desteğiyle inşallah Yozgat’ımızı daha da ileriye taşıyacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizi daha da güçlü hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci de yaptığı açıklamada, Süleyman Şahan’ın halka yakınlığı ve samimi tavırlarıyla halkın sevgisini kazandığını ifade etti. Düğenci, “AK Parti olarak halkımızın yanındayız ve onların sorunlarına çözüm bulmak için çalışıyoruz. Süleyman Şahan gibi değerli adaylarımızla birlikte inşallah Yozgat’ımızı daha ileriye taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Şahan, Boğazlıyan AK Parti Seçim İrtibat bürosunu da ziyaret ederek, burada partililerle bir süre sohbet etti, Şahan’ın ziyaretleri, halkın yoğun ilgisiyle son buldu. Haber Merkezi