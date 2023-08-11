Tamamlandığında depolayacağı 3,40 milyon metreküp su ile 8 bin 750 dekar zirai arazinin sulanmasına katkı sağlayacak olan Gevrek Göleti’nin inşaat çalışmaları halen devam ederken DSİ 12. Bölge Müdürü Okan Bal ve Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan tarafından yapılan incelemeler de sürüyor.

İnceleme sonrasında açıklamada bulunan Bölge Müdürü Okan Bal, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığını kaydetti. Bal, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktıklarının altını çizdi.

Konu ile ilgili DSİ’den yapılan açıklamada, “Yozgat Gevrek Göleti İkmali İnşaatında çalışmalar devam ediyor. Bölge Müdürümüz Okan Bal ve Bölge Müdür Yardımcımız Aslı Erdoğan'ın incelemelerde bulunduğu gölet tamamlandığında depolayacağı 3,40 milyon metreküp su ile 8 bin 750 dekar zirai arazinin sulanmasına katkı sağlayacaktır” denildi. Melike Aslı Arslan