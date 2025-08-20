Ailesi ile birlikte pikniğe giderek oynamak için girdiği gölde kaybolan 6 yaşındaki çocuk, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü'ne serinlemek niyetiyle giren 6 yaşındaki Erhan Çetin, boğularak hayatını yitirdi. Olay, gölün Orhangazi sahilindeki Çamlık Tesisleri yakınlarında gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, küçük çocuk ailesiyle birlikte Bilecik’ten bölgeye piknik yapmak nedeniyle geldi. Göl kenarında vakit geçiren Erhan Çetin, sıcak havadan bunalarak suya girdi. Bir süre ardından gözden kaybolan çocuğun fark edilmemesi üzerine aile yakınları endişelenerek durumu yetkililere duyuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve polis yönlendirildi. Arama kurtarma ekiplerinin gölde yaptığı çalışmalarda, küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.