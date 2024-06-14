Yozgat’ta iki gündür gezen helikopteri gören vatandaşlar helikopterin neden gezdiğini merak ediyor.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Yozgat’ta helikopterle jeofizik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Helikopterin altından asılan büyük bir halka ile Yozgat’ın jeofizik haritası çıkarılıyor.

Yozgat ve çevre illerde 3 ay gezme izni alan MTA Genel Müdürlüğünce, Yozgat’ın jeofizik haritası çıkarılırken şehirde maden bulma amaçlanıyor.

VATANDAŞLAR KORKTU!

Altında asılı büyük bir halka gece gündüz gezen helikopteri gören vatandaşlar, sesten rahatsız olduklarını belirterek geceleri uyutmadığını belirttiler.

Gazetemize ulaşarak helikopterin neden gezdiğini soran bir vatandaş Nesrin Arslan, “Gece saatlerinde bile geziyordu. Merak ettim ve neden gezdiğini öğrenmek istedim” dedi.

YOĞUNLUKLA ÇAMLIK ÜZERİNDE GEZDİ!

Helikopterin yoğunlukla Yozgat’ın ilk milli parkı Çamlık’ta gezdiği de gözlerden kaçmadı.

Bunu gören vatandaşlar, “neden yoğunlukla Çamlık’ta geziyor?” diye sordu?

JEOFİZİK ARAŞTIRMA HELİKOPTERİ NEDİR?

Maden Teknik Arama ve Genel Müdürlüğü tarafından jeofizik araştırma helikopteri hakkında, “Ülkemizin büyük bir kısmının dağlık ve ormanlık oluşu, bu alanlarda yer bilimleri çalışmalarının yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu alanların gerek jeolojik gerekse jeofizik araştırmaları bahsi geçen çevresel koşullar nedeniyle yeterli düzeyde tamamlanamamıştır. MTA Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı maden, enerji ve yapısal jeolojik unsurların araştırılmasında karadan jeofizik ölçüler toplayarak ilgili jeolojik problemlerin çözümüne katkılar koymaktadır. Ancak, karadan ölçü toplamak büyük zaman ve ekonomik kayıplarına yol açabilmektedir. Jeofizik literatüründe rastsal gürültüler olarak adlandırılan ve yüzeye yakın kaynakların neden olduğu çevresel etkiler karadan toplanan jeofizik verilere bileşen olarak katılmakta ve yorumu güçleştirmektedir. Teknik olarak bu problemi aşabilmek için kullanılan sayısal süzgeçler de aranılan yapıya ait bileşenlerin kısmen veriden uzaklaşmasına neden olmaktadır” denildi.

Jeofizik araştırma helikopteri hakkında bilgilendirmesine devam eden Müdürlükçe, “Sonuç olarak ölçü esnasında jeofizik cihazların gürültü yaratan kaynaklardan düşey yönde daha uzakta tutularak ölçü alınması hayati bir önem taşır. Maden, enerji ve yapısal jeolojik unsurların araştırılması akılcı planlar, uygun ve yerinde yöntemler ve güncel teknoloji kullanılarak yönlendirilebilir. Bu bağlamda, havadan jeofizik verilerin toplanması bahsi geçen problemlerin üstesinden gelebilmek için tercih edilebilecek yegâne yoldur. Uygulancak havadan jeofizik yöntemler: gravite, manyetik, elektromanyetik ve gamma-ray spektrometre yöntemleridir. Her bir yöntem ile jeofizik belirtiye neden olan yeraltı yapılarının/kütlelerinin ilgili fiziksel özellik dağılımları araştırılacaktır. Her ölçü sahasında farklı fiziksel özellikleri barındıran zengin veri kümelerinin elde edilebilmesi planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Müdürlük tarafından son olarak şu bilgiler verildi: “Bu projenin en önemli çıktıları arasında; kısa zamanda büyük alanların taranması, ülke ekonomisine konacak katkının artması, yüksek hacimde ve kalitede veri kümelerinin toplanacak olması, uçuş geometrilerinin 3B sistemde olması nedeniyle yeraltının gerçek 3B yorumunun yapılacak olması, bilimsel çalışmalara ışık tutacak yeni bulgu ve verilere ulaşılabilecek olması sayılabilir.”