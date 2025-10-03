Aktivist Sinan Akılotu kimdir? Nereli, hangi gemide…Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’nda yollarına devam ettiklerini belirten Türk aktivist Sinan Akılotu, filoyu arkadan takibi sürdürdüklerini söyledi. Gazze’ye 150 mil kaldığından söz eden Akılotu, dümende Melek adında bir aktivist olduğunu belirtti.

Küresel Sumud Filosu'na baskın düzenleyen işgalci İsrail ordusunun aralarında 37 Türk vatandaşının bulunduğu 201 aktivisti gözaltına aldı.

Arızadan dolayı filoyu geriden takip ettiklerini söyleyen Akılotu, "Bir arızadan dolayı biz ana filoyu geriden takip ediyorduk. Olanda hayır vardır dün akşamki saldırılardan kurtulduk ve yolumuza devam ediyoruz. Gazze'ye 150 mil var ve kararlı şekilde yola devam edeceğiz. Biz yarın sabah Gazze'ye ulaşacağız. Bizlere dua etmelerini istiyorum. Allah Siyonist şeytanların gözünü kör etsin ve biz Gazze'ye ulaşalım. Siyonist şeytan bugün durdurulmazsa yarın hiç durdurulamayacak" ifadelerini kullandı.

Sinan Akılotu Kimdir?

Sinan Akılotu, Elazığlı bir eğitimci ve aktivisttir. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) etkinliklerine katılan Akılotu, Gazze’ye yönelik insani yardım götüren “Küresel Sumud Filosu”nda Türkiye’den katılım sağlayan gönüllüler arasındadır.

El-Aksa Platformu ile ilişkili faaliyetlerde adı geçen Akılotu’nun, Anadolu Gençlik Derneği’nde kaydı görülüyor.