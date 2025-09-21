Ünlü isim sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü.

Yeni sevgilisiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Gökhan Özen, bu kez adına açılan sahte hesaplara isyan etti. Ünlü şarkıcı, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan kişilere karşı hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

45 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen kariyeri ve özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.Instagram hesabından kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaşan ünlü isim, "Bugün ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Bunu paylaşıyorum ki kimse kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın" ifadelerini kullanmıştı.

Sevgilisini Açıkladı

"İsmi Naz Türkiye'deki müzik yapım şirketimizde sosyal medya yöneticisi olarak çalışmakta ve Amerikalı falan da değil isminden anlaşılacağı üzere yabancı da değil sanırım bu kadarı yeterli olur. Daha önce de söylediğim gibi ilişkimi kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyorum. Buna saygı gösterecek tüm medya mensubu dostlarıma da şimdiden teşekkür ediyorum ki bu sayede biz de ilişkimizi olması gerektiği gibi en doğal haliyle yaşayabilelim.''

Dolandırıcıların Hedefi Oldu

Gökhan Özen, adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı harekete geçti. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında bu kişilere karşı hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Özen, yasal işlem uygulanacağını şu sözlerle duyurdu: ''Sadece bu şahıs için değil herkes için geçerlidir. Bu tarz gündem olma çabaları, sahte evrak düzenleme ve bunları kamuoyuna yayma dolandırıcılığı. Sanatçılık kariyerimi asılsız iddia ve sahte belge düzenlemek kaydı ile manevi ve maddi zarar uğratma çabalarında olan herkes, hukuk karşısında hesap verecek ve maddi manevi bunun cezasına katlanacak."