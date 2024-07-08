Türkiye'nin önde gelen avukatlarından biri olarak tanınan Gökhan Kuşçuoğlu, hukuk alanındaki başarılı kariyeri ile dikkat çekiyor. Peki, Gökhan Kuşçuoğlu kimdir ve hukuki kariyeri boyunca hangi önemli davalarla öne çıkmıştır? İşte merak edilen detaylar.

AVUKAT GÖKHAN KUŞÇUOĞLU KİMDİR?

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Avukat Gökhan Kuşçuoğlu, hukuk dünyasında yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Peki, bu başarılı avukat kimdir ve profesyonel hayatında neler başarmıştır? Gökhan Kuşçuoğlu hakkında bilinmesi gerekenler bu yazımızda.

İstanbul merkezli avukat Gökhan Kuşçuoğlu, Türkiye’de hukuk alanındaki deneyimi ve yaşadığı adalet mücadelesiyle dikkat çekmektedir. Hukuk kariyerine Yaman&Öz Counseling-Advocacy firmasında başlayan Kuşçuoğlu, bu süreçte çeşitli hukuki danışmanlık ve avukatlık görevlerinde bulunmuştur.

Gökhan Kuşçuoğlu, İstanbul Göztepe’de bulunan kendi hukuk ve danışmanlık ofisi olan Gökhan Kuşçuoğlu Hukuk ve Danışmanlık’ı 2017 yılında kurmuştur. Öncesinde, Yaman&Öz Counseling-Advocacy firmasında avukat olarak görev yapmış ve burada çeşitli dava ve danışmanlık süreçlerinde yer almıştır.

EĞİTİM VE KARİYER YOLCULUĞU

Hukuk eğitimini Near East Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Kuşçuoğlu, hukuk alanındaki teorik bilgisini pratik deneyimle birleştirmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini ise TED İstanbul Koleji’nde almıştır.

2023 yılında Türkiye’de yapılan Hakimlik Sınavı'nda elde ettiği yüksek puanla dikkat çeken Kuşçuoğlu, mülakat sürecinde yaşadığı adaletsizlikle gündeme gelmiştir. Mülakatta yaşadığı haksız elenme süreci, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmış; pek çok kişi, Kuşçuoğlu’nun başarılarının adil bir şekilde değerlendirilmediğini belirtmiştir.