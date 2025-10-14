Türk yargı teşkilatının önde gelen isimlerinden Gökhan Karaköse, Cumhuriyet Savcılığı ve Adalet Bakanlığı bünyesinde yürüttüğü çeşitli kritik görevlerle tanınıyor. Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanmasıyla gündeme gelen Karaköse, uzun yıllara dayanan kariyerinde adli ve idari görevlerde önemli sorumluluklar üstlendi.

Gökhan Karaköse Kimdir?

Gökhan Karaköse, 14 Şubat 1978 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Karaköse, mesleki bilgisini Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda tamamladığı yüksek lisans ile pekiştirdi. Evli ve üç çocuk babası olan Karaköse, aile yaşamını da meslek hayatıyla uyumlu şekilde sürdürmektedir.

Gökhan Karaköse’nin Kariyeri

2002 yılında savcı olarak göreve başlayan Karaköse, taşra ve merkezi idarede çeşitli kritik görevlerde bulundu. Kariyerinde öne çıkan görevler şöyle özetlenebilir:

Cumhuriyet Savcılığı (2002): Beyşehir, Darende, Şereflikoçhisar, Düzce ve İnebolu’da savcılık görevlerini yürüttü.

Adalet Bakanlığı İç Denetçi (2012): Bakanlık İç Denetim Birimi’nde kritik denetim görevlerini üstlendi.

Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı (2014): Bakanlık iç denetçisi olarak görev yaparken bu göreve atandı ve aynı zamanda Akademi Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili (2018): Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Ankara’da başsavcı vekili olarak göreve başladı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı (2020): HSK kararnamesi ile Ankara Batı’da başsavcı olarak atandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı (2024): Halen bu görevini sürdürmektedir.

Gökhan Karaköse’nin Akademik Ve İdari Çalışmaları

Karaköse, adli görevlerinin yanı sıra eğitim ve idari alanda da önemli çalışmalara imza atmıştır. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün (TODAİE) 53. Dönem Üst Düzey Kamu Diplomasisi Eğitim Programı’nı (KADEP) başarıyla tamamlayarak sertifika almıştır. İç denetçi olarak görev yaptığı dönemde kurum içi denetim, eğitim ve stratejik planlama sorumluluklarını üstlenmiş, adli ve idari süreçlerin etkin yönetimine katkıda bulunmuştur.