Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturması kapsamından aranan isimlerden bir tanesi olan Gökhan Göz sosyal medyada gündem oldu. Peki Gökhan Göz kimdir? Gökhan Göz neden aranıyor?

İstanbul’da fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Neslim Güngen’in kasasının bir dönem modacı Gülşah Saraçoğlu ile sevgili olan Gökhan Göz olduğu belirlendi. Göz'ün firari olarak arandığı ortaya çıktı.

GÖKHAN GÖZ KİMDİR?

1989 yılında İstanbul Üsküdar'da doğan Gökhan Göz, aslen Samsun Bafralıdır. Genç yaşta ticarete atılmaya karar veren Göz, 2009 yılında "GG Rent A Car" adlı ilk ticari girişimini başlattı. Sadece üç yıl içinde bu girişimi 400 araçlık dev bir filo şirketine dönüştürmeyi başaran Gökhan Göz, 2012 yılında "Gökas Filo"yu kurarak markalaşma yolunda önemli adımlar attı. Gökas Filo, günümüzde operasyonel araç kiralama sektörünün önde gelen firmalarından biri olarak biliniyor ve binlerce aracı bünyesinde barındırıyor.

Gökhan Göz, sosyal medya platformu Instagram'da @gokhangoz_tc kullanıcı adıyla aktif olarak yer almakta ve 124 bin takipçiye sahip. Şirketi Gökas Filo ise kiralama sektörünün öncü çatı STK oluşumu TOKKDER üyesidir.

Gökhan Göz'ün özel hayatı da sık sık magazin gündemine geliyor. Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile bir dönem birlikte olan Göz, modacı Gülşah Saraçoğlu ile yaşadığı olaylı ilişkiyle de medyanın ilgisini çekti. İlk evliliğini Aslı Hanım ile yapan Gökhan Göz'ün 'Azra Nur' ve 'Gökalp' adında iki çocuğu bulunmaktadır.

GÖKHAN GÖZ NEDEN ARANIYOR? GÖKHAN GÖZ BAĞLANTISI NEDİR?

İstanbul merkezli 25 ilde fenomenlere yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen’in para kasasının, daha önce Şile’de bir restoranda silah teşhirinde bulunan ve ihbar üzerine lokantaya giden polis ekiplerinin önünde silah sallayan Gökhan Göz olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda çok sayıda kişiyi yakın takibe almış, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Sosyal medya fenomenlerinin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler geniş çaplı olarak incelenirken önceki gün güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen ve beraberindeki 63 şüpheliye yönelik yapılan baskınlarda 61 kişi yakalanmıştı.

134 adrese yönelik düzenlenen operasyonda Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen ile çok sayıda kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alınmıştı.

NESLİM GÜNGEN GÖHKAN GÖZ İLİŞKİSİ

Emniyet ekipleri tarafından teknik takibe alınan şüphelilerin tape kayıtlarına göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Neslim Güngen’in para kasasının, iki yıl önce Şile’de bir restoranda silah teşhirinde bulunduğu ihbarı üzerine lokantaya giden polis ekiplerinin önünde silah sallayan iş adamı Gökhan Göz olduğu kaydedildi. O tarihlerdeki görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çeken şüpheli Göz’ün, bir süre magazin dünyasında da adı sıkça anılmıştı. Neslim Güngen’in ‘gizli para kasası’ olduğu ileri sürülen iş adamı Gökhan Göz’ün, adresinde bulunamadığı ve firari olarak arandığı aktarıldı. Göz’ün soruşturma dosyasında da adının ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldığı kaydedildi.