Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, tarihi zaferlerle dolu aziz milletimizin ve şanlı ordumuzun fedakârlıklarla kazandığı, istiklâl mücadelesini bütün dünyaya duyurduğu büyük zaferin yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Tarihte bağımsızlık inancını, hür yaşama kararlılığıyla tüm dünyaya bir kez daha ilan edilen 30 Ağustos’un arkasında gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden kahramanların cesareti olduğunu belirten Başkan Coşar, “Her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür” ifadelerini kullandı.

Başkan Coşar mesajında şunları söyledi; “Bu zafer anadolu insanının kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, topyekûn verdiği onurlu bir mücadelenin eseridir ve bizlere şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğunu işaret etmektedir. Milletimizin en önemli vasfı olan hürriyet sevdası, bugün de varlığını çok güçlü biçimde devam ettirmektedir. Üzerinde gururla yaşadığımız vatan topraklarımızda bağımsız bir şekilde var olabilmek için gösterilen üstün çaba, bugün bizim yolumuzu aydınlatan en önemli manevi kaynaklarımız arasındadır. Bu duygu ve düşüncelerle; bizlere bu zaferi armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.