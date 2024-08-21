Gökhan Çıra'nın Hayatı ve Futbol Kariyeri

1996 yılında doğan Gökhan Çıra, futbola Fatsa Yaşamspor'da başladı. Altınordu Belediyespor ve Soyaspor Gençlik gibi amatör kulüplerde oynadıktan sonra 2014 yılında Galatasaray U19 takımına seçildi. Burada 23 lig maçında forma giyip 5 gol attı, ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde de 4 maçta görev aldı. Bir sezon sonra Galatasaray U21 takımına yükselen Çıra, burada 26 maçta oynayıp 3 gol kaydetti.

Profesyonel Futbol Kariyeri

Gökhan Çıra, 2016 yılında Beylerbeyispor’a transfer olarak ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 2016-2017 sezonunda 33 lig maçına çıkan Çıra, Altay’a karşı oynanan maçta takımının tek golünü attı. 2017 yılında Diyarbekirspor’a transfer oldu ancak burada beklenen performansı gösteremedi ve sadece 3 lig maçında forma giyebildi. 2018 yılında Muğlaspor’a transfer olan Çıra, burada da forma şansı bulamadı. Son olarak 2019 yılında Tuzlaspor’a geçti ve 4 lig maçında görev aldı.

Futbol Sonrası Kariyeri ve Özel Hayatı

Futbolculuk kariyerine 24 yaşında son veren Gökhan Çıra, 2020 yılında Bayrampaşa SK’nın asbaşkanlığı görevine getirildi. 2021 yılında ise kulübün yarısına ortak olduğunu açıkladı. Ancak, 10 Şubat 2021'de oynanan bir maçta sahaya girerek hakemlere saldırması nedeniyle 640 gün hak mahrumiyeti cezası aldı ve aynı yıl asbaşkanlık görevinden ayrıldı.

Özel hayatında da sıkça gündeme gelen Çıra, 2019 yılında Selin Ciğerci ile evlendi. 2021 yılında boşanan çift, 2022 yılında tekrar evlendi ancak aynı yıl yeniden boşandı.

Gökhan Çıra, genç yaşta futbolu bırakıp iş dünyasına adım atan ve özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim olarak tanınıyor.