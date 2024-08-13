Galatasaray'ın altyapısında yetişip futbol kariyerine adım atan Gökhan Çıra, son dönemde dikkat çekti.

Özellikle Gökhan Çıra sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir merak uyandırdı. Peki, Gökhan Çıra kimdir, nerelidir ve hangi takımlarda oynamıştır? İşte detaylı biyografisi...

21 yaşındaki Gökhan Çıra, Galatasaray’ın genç yaş grubundaki oyuncularından biridir. Futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Çıra, 2016 yılında Beylerbeyi'ne transfer oldu. 2023-2024 sezonunun başında Diyarbakırspor'a katılan Çıra, bu sezonda 4 maçta forma şansı buldu.

Gökhan Çıra’nın futbol kariyerinde attığı adımlar ve sosyal medya paylaşımları, hem spor dünyasında hem de genel kamuoyunda ilgi çekmeye devam ediyor.