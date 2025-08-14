TRT 1’in fenomen dizisi Gönül Dağı kadrosuna katılmasıyla tekrar gündeme gelen oyuncu, performansı ve geçmiş projeleriyle merak konusu oldu.

Gökçe Akyıldız Kaç Yaşında, Nereli?

Gökçe Akyıldız, 30 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta doğdu.

2025 yılı itibarıyla 32 yaşında olan oyuncu, dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Sanata olan ilgisi küçük yaşlardan itibaren kendini gösteren Akyıldız, ailesinin desteğiyle oyunculuğa yönelmiş ve çocuk yaşta kamera karşısına geçmiştir.

Oyunculuk Kariyerine Nasıl Başladı?

Gökçe Akyıldız, ilk oyunculuk deneyimini henüz 10 yaşında, 2002 yapımı “Bir Tutam Baharat” filminde Saime karakterini canlandırarak yaşadı. Bu deneyim, onun oyunculuk serüveninin başlangıcı oldu. Ardından birçok televizyon dizisi ve sinema filminde rol alan Akyıldız, yıllar içerisinde kariyerinde istikrarlı bir yükseliş gösterdi.

Gökçe Akyıldız Hangi Dizilerde ve Filmlerde Oynadı?

Gökçe Akyıldız, bugüne kadar pek çok farklı türde yapımda yer aldı. Oyunculuğu ile her rolün altından başarıyla kalkmayı başaran Akyıldız, özellikle gençlik dizileri, tarihi yapımlar ve aile dramaları gibi türlerde öne çıktı. İşte Gökçe Akyıldız’ın rol aldığı önemli yapımlar:

Bir Tutam Baharat (2002) – Saime

Zeynep (2005)

Ezo Gelin

Parmaklıklar Ardında

Gazi

Kollama

Hayat Devam Ediyor (2011–2013) – Zozan Fırat

Fatih Harbiye (2013–2014) – Aslı

Kırgın Çiçekler (2015–2018) – Songül Celen

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (2023) – Sofya

Akif (Dijital Dizi) – Cemile

Gönül Dağı (2025– ) – Leyla Kaya

Özellikle “Kırgın Çiçekler” dizisinde hayat verdiği Songül karakteri, oyuncunun tanınırlığını önemli ölçüde artırmıştır. Dizi, yayınlandığı dönemde hem reytinglerde hem de sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Gökçe Akyıldız Şu Anda Hangi Dizide Oynuyor?

Gökçe Akyıldız, 2025 yılı itibarıyla TRT 1’in sevilen dizisi “Gönül Dağı” kadrosuna katıldı. Dizide Leyla Kaya karakterini canlandıran oyuncu, performansıyla hem seyircilerden hem de eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. Anadolu’nun sıcak hikayelerini işleyen dizideki karakteriyle tekrar ekranlara dönüş yapan Akyıldız, Gönül Dağı’nın yeni sezonunun da en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

Gökçe Akyıldız Evli mi? Özel Hayatı

Gökçe Akyıldız, 2017 yılında “Kırgın Çiçekler” dizisinin setinde tanıştığı Mustafa Özyurt ile evlenmiştir. Bu evlilikten bir erkek çocuk sahibi olan Akyıldız, 2020 yılında eşinden ayrılmıştır.

Özel yaşamını genellikle gözlerden uzak sürdürmeyi tercih eden oyuncu, sosyal medyada da ailesiyle ilgili paylaşımlarını sınırlı tutmaktadır.

Yoğun iş temposuna rağmen annelik görevini ihmal etmeyen Gökçe Akyıldız, hem anneliği hem de oyunculuğu başarılı şekilde yürütmektedir.

Neden Bu Kadar Çok Seviliyor?

Gökçe Akyıldız, samimi oyunculuğu, duygusal sahnelerdeki başarısı ve izleyiciyle kurduğu güçlü bağ sayesinde Türk televizyon dünyasında sevilen isimlerden biri olmuştur. Kırgın Çiçekler dizisindeki çıkışı, onu genç kuşak izleyicilerin favorisi haline getirmiş, Gönül Dağı dizisindeki yeni rolüyle de kariyerini sağlamlaştırmıştır.