Gökçe Akçelik’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Gökçe Akçelik kimdir? Gökçe Akçelik neden öldü? İşte detaylar…

GÖKÇE AKÇELİK KİMDİR?

Türk müzik sahnesinin önde gelen isimlerinden biri olan Gökçe Akçelik, 47 yaşında hayata veda etti. 1977 yılında İstanbul'da doğan Akçelik, 1993 yılında Barkın Engin ve Orçun Baştürk ile birlikte Replikas grubunu kurarak müzik kariyerine adım atmıştı. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde elektroakustik kompozisyon eğitimi alan Akçelik, Replikas ile beş albüm çıkardı ve birçok film müziğine imza attı. Yurt içi ve yurt dışında birçok konser veren sanatçı, özellikle buluntu sesler ve dijital ses işleme üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyordu.

Replikas'ın kurucu üyesi ve solisti olarak tanınan Gökçe Akçelik'in vefatı, müzik dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Ancak, Akçelik'in ölüm sebebi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ölüm nedeni hakkında kamuoyuna net bir bilgi verilmediği için, konu hala belirsizliğini koruyor.

Gökçe Akçelik'in ani vefatı, hayranlarını ve müzik camiasını derin bir yasa boğdu.

GÖKÇE AKÇELİK NEDEN ÖLDÜ?

Gökçe Akçelik'in ölüm sebebi henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Ölüm sebebiyle ilgili detaylar kamuoyuna açıklanmadığı için, konu hakkında net bilgi verilememektedir.