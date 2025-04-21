Başkan Açıkgöz, şehit ailelerinin bu özel haftada hatırlanmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Açıkgöz açıklamasında, "14-20 Nisan Şehitler Haftası, bizler için sadece bir takvim haftası değil; yüreğimizde her gün hissedilen büyük bir acının, ama aynı zamanda büyük bir gururun adıdır. Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu canlarını hiçe sayarak vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimize borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Şehitliğin bir anıttan ibaret olmadığını, bir milletin vicdanı olduğunu dile getiren Açıkgöz, bazı kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının Şehitler Haftası kapsamında ne şehitlikleri ziyaret ettiğini ne de şehit ailelerini arayıp sorduğunu ifade ederek, bu durumun kendilerini derinden yaraladığını belirtti.

Açıkgöz, “Gösterişli törenler değil, samimi bir selam, içten bir ziyaret bekledik. Şehitlerimizin hatırasına ve geride kalan ailelerine gösterilecek en küçük vefa bile, bizim için çok kıymetlidir. Vefa, sözle değil, davranışla gösterilir” dedi.

Ziyaret gerçekleştiren kişi ve kurumlara teşekkür eden Açıkgöz, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.