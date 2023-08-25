Şehir Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Hekimi Uz. Dr. İklim Sema Coşkun, poliklinik hizmeti vermeye başladı.

Yozgat Şehir Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hastane hekim kadrosuna katılan Uz. Dr. İklim Sema Coşkun, akciğer kanseri tanısı, obstrüktif akciğer hastalıkları (astım, KOAH, bronşektazi) tanı ve tedavisi, kronik öksürükler, zatürre, akciğer zarında su birikmesi, sarkoidoz ( tüm doku ve organları tutabilen sistemik romatizmal bir hastalık), pnömotoraks ( akciğerin sönmesi), pulmoneremboli (akciğer embolisi) gibi birçok hastalıkların tanı ve tedavisinde hizmet verecek.

Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Yozgat ve çevresine sunulan sağlık hizmetinin kalite ve çeşitliliğini her geçen gün arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Başhekim Kozan, “Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. İklim Sema Coşkun poliklinik hizmeti vermeye başlamıştır. Hekimimize çalışmalarında başarılar diler, hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları polikliniğinde tedavi görmek için 182 MHRS sistemi ve ayaktan sıra alınabiliyor. Haber Merkezi