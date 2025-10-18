Evin kanalizasyon hattını ana gidere bağlamaya çalışan iki kardeş, yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kalarak yaşamını yitirdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yeni yaptıkları evlerinin kanalizasyon bağlantısını yaparken meydana gelen toprak kayması iki kardeşin hayatına mal oldu.

Acı olay, ilçeye bağlı Ülkü Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, İbrahim Uysal ve Mehmet Uysal isimli kardeşler, yeni inşa ettikleri iki katlı evlerinin kanalizasyonunu ana gidere bağlamak amacıyla kazı yaparken ani bir göçük yaşandı.

Göçük altında kalan kardeşler için olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.