Yıllık 18 bin ton bal üretimi, 3 bin 500 kayıtlı arıcı ve 600 bin kovan sayısı ile Türkiye’deki bal üretiminin yüzde 15’lik kısmını karşılayan Ordu’da arıcılar yaylaların yolunu tuttu. Yağışlı havalar nedeniyle bölgede akasya çiçeğinden bal alamayan, Türkiye’nin çeşitli bölgelerine giden arıcılar, yaylalarda çiçek balı hasadından umutlu.

ORDULU ARICILAR TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDE BAL HASADI YAPACAK

Ordu’da arıcılık sektörünün fındıktan sonra en büyük geçim kaynağı olduğunu ifade eden Çiftçi, “İlimiz ekonomisi için çok önemli, biz de arıcılarımızın yaylalara çıkması ve yaşadıkları sorunlar için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yıl şimdiye kadar akasya çiçeğinden bal alınması gerekiyordu ancak yağışlı havalar etkiledi. Bu nedenle arıcılarımız artık çiçek balı üretimi için yola çıkıyorlar. Sivas, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Kars, Hakkari, Van, Ağrı, Bingöl illerine gidecekler; sonrasında kestane balı üretimi için Sinop, Kastamonu’ya giden arıcılarımız olacak, Kayseri ve Konya illerine giden arıcılarımız olacak. Bu yaylalardan dönüşte de çam balı üretimi için bölgelere gidecekler.

Çiftçi, arıcılara bol ve bereketli bir sezon diledi.

“ORDU 110 ÜLKEDEN FAZLA BAL ÜRETİMİ YAPIYOR”



Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, 18 bin ton bal üretimi ile Türkiye’de en fazla bal üretimi yapılan Ordu’nun, dünyada 110 ülkeden de daha fazla bal üretimi yaptığını söyledi. Ordulu arıcıların Akdeniz Bölgesi’nden başlayıp, Güneydoğu Bölgesi’ne kadar gittiğini ve yaylalarda çiçek balı hasadı yaptığını belirterek, “Şubat ayından itibaren arıcılarımız bakımlar başladı, bal üretimi için Doğu ve Güneydoğu illerine giden arıcılarımız oldu. O bölgelerde yağışlar nedeniyle fazla verim alınamadı. Artık mayıs ayı ortası itibarıyla arıcılarımız yüksek rakımlı yaylalara çıkmaya başladılar. Ordu 3 bin 500 kayıtlı arıcı ve 600 bin kovan ile artık yaylalara çıkmaya başladı ve Türkiye’nin yaklaşık 50 ilinde bundan sonra Ordulu arıcıları görmek mümkün” dedi. İHA