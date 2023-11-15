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Google'ın aldığı bu güvenlik önlemi, etkin olmayan Gmail hesaplarının siber saldırılara açık olabileceği endişesiyle alındı. Şirket, kullanılmayan ve unutulan hesapların genellikle güvenlik açıklarına neden olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda, Google, iki yıl boyunca hiç kullanılmamış olan Gmail hesaplarını silmeyi planlıyor.

Google Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Ruth Kricheli'nin açıklamasına göre, bu güvenlik politikası, kişisel hesapları etkileyecek ve okul veya iş hesapları için geçerli olmayacak. Güncellenen politika, kullanıcıları spam, kimlik avı dolandırıcılığı ve hesap ele geçirme gibi güvenlik tehditlerinden koruma amacını taşıyor.

Mayıs ayında duyurulan bu güvenlik hamlesi, kullanıcılara önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Etkin olmayan hesapları kapsayan silme işleminden kaçınmak için Google hesaplarını aktif tutmanın en basit yolunun en az iki yılda bir oturum açmak olduğu belirtiliyor.

Kullanıcıları bilgilendiren Kricheli, Google hesabının etkin kabul edileceğini ve silinmeyeceğini söylüyor. E-posta okuma, gönderme, Google Drive kullanımı, YouTube izleme gibi etkinliklerin hesapların aktifliği için kabul edileceği vurgulanıyor.

Google, kullanıcılarına bu durumdan etkilenebileceklerini bildirmek adına 16 gün öncesinden bildirimler ve e-postalar gönderdi. Kullanıcılar, hesaplarını güvende tutmak için 16 gün içinde giriş yapmaları ve hatta iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmeleri konusunda uyarılıyor. Bu adımların atılmaması durumunda, etkin olmayan hesaplar silinebilir.