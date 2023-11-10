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"Gloria Jean's Türk malı mı? Gloria Jean's İsrail malı mı? Gloria Jean's hangi ülkenin?" Vatandaşlar tarafından bu sorular merak ediliyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik…

Gloria Jean's Kahvesi'nin kökeni ve sahibi hakkında bazı merak edilen soruların yanıtları haberimizde. Gloria Jean's Coffee, ilk olarak 1979 yılında ABD'de kurulmuş ve o günden bu yana sürekli büyüyen bir kahve markası olmuştur. Bugün, dünya genelinde 50'den fazla ülkede 1200'den fazla şubesi ile hizmet veren Gloria Jean's, kahve sektörünün en tanınmış ve uluslararası oyuncularından biri haline gelmiştir.

Türkiye'de ise Gloria Jean's Kahvesi'nin sahibi Hacı Sayid'in ikinci kuşak temsilcisi Mehmet Dinçerler'dir. Mehmet Dinçerler, tanınmış bir baklava markası olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler'in oğludur. 2012 yılında, Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees markasının isim haklarını satın almış ve bu markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e devretmiştir. Bu sayede Gloria Jean's Kahvesi, Türkiye'de de başarılı bir şekilde hizmet vermektedir.