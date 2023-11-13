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Son günlerde sosyal medyada sıkça konuşulan verem hastalığı, sadece akciğerleri değil, aynı zamanda toplum sağlığını da tehdit ediyor. Bu rahatsızlık, hava yoluyla yayılan mikroskobik damlacıklar aracılığıyla bulaşan, dikkat çeken ve merak uyandıran bir konu haline geldi.

Peki, verem hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? En çok merak edilen sorulardan biri de hastalığın bulaşıcı olup olmadığıdır.

Verem hastalığı, tıbbi adıyla tüberküloz (TB), havaya salınan mikroskobik damlacıklar yoluyla bulaşan bir akciğer hastalığıdır. Mycobacterium Tuberculosis bakterileri tarafından kaynaklanan bu hastalık, tedavi edilebilir ve aşı ile önlenebilir bir sağlık sorunudur.

Hava yoluyla bulaşabilen verem hastalığı, bir kişiden diğerine kolayca geçebilen bir hastalık değildir. Ancak, aktif tüberküloz formuna sahip bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında veya konuştuğunda, bu mikropların yayılması mümkündür.

Verem hastalığı belirtileri arasında yanma, batma, kızarıklık, kaşıntı, göz içinde yabancı cisim hissi ve göz kapaklarında şişlik bulunmaktadır. Bu belirtiler, hastalığın erken evrelerinde hafif seviyede görülebilir ve tedavi edilmediğinde kronikleşebilir.

Tedavi edilmeyen verem hastalığı, kronik tahrişe ve enfeksiyona neden olabilir. Bu nedenle, gözlerdeki rahatsızlıkların tedavi edilebilmesi için düzenli göz muayeneleri önemlidir.