Son dönemde Anadolunun hemen üstünde, Gürcistan'ın dağlık Svaneti bölgesinde yaşayan Svanlar hakkında birçok kişi araştırma yapıyor. Svanlar, kendine has kültürü ve dilleri ile dikkat çeken bir halktır. İşte Svanlar hakkında merak edilenler:

SVANLAR KİMDİR?

Svanlar, Gürcistan’ın kuzeybatısındaki Svaneti bölgesinde yaşayan ve Kartveli halklarından biri olan yerli bir topluluktur. Kendi dillerini, Svanca’yı konuşan Svanlar, bu dilin tehlike altındaki diller arasında yer aldığını bilmektedir. Ayrıca, Gürcüce de konuşabilen Svanlar, tarihi kökleri ve kültürel zenginlikleri ile tanınır.

Tarihçiler, Svanlar hakkında ilk bilgileri yaklaşık iki bin yıl önce Yunan coğrafyacı Strabon'dan almıştır. Strabon, Svanları "Soane" olarak adlandırmış ve yaşadıkları bölgeyi bugünkü Svaneti olarak tanımlamıştır. Strabon, bu halkı güçlü bir millet olarak tarif etmiş ve bir kral ile üç yüz kişilik bir konsey tarafından yönetildiğini belirtmiştir. Ayrıca, savaşlarda zehirli oklar kullandıkları da kaydedilmiştir. Ancak, günümüzde birçok akademisyen, Strabon’un bahsettiği Soanların günümüzdeki Svanlar olup olmadığı konusunda tartışmalar yaşamaktadır.

Sovyetler Birliği döneminde, 1930'lara kadar Svanlar resmi olarak ayrı bir halk olarak kabul edilirken, bu tarihten itibaren Gürcü milletine dahil edilmiştir. Geleneklerini koruyan Svanlar, kan davası gibi eski uygulamaları sürdürmektedir. Svan köylerinde bulunan savunma kuleleri, Çeçen kulelerine benzer şekilde hem dış saldırılardan hem de iç çatışmalardan korunmak amacıyla inşa edilmiştir. Yukarı Svaneti bölgesinde, çoğu tahrip olmuş olmak üzere 200'den fazla kule bulunmaktadır.

Svanlar, zengin kültürel mirasları ve ilginç gelenekleri ile Gürcistan'ın önemli etnik gruplarından biridir.