Babası Mahmut Tuncer'in izinden giden Gizem Tuncer, şarkıcılık yoluda emin adımlarla ilerliyor. Gizem Tuncer geçtiğimiz yıl 40 kilo vererek baştan sona değişimi ile herkesi şaşırtmıştı. Peki, Gizem Tuncer kimdir? Gizem Tuncer kaç yaşında, nereli? Gizem Tuncer kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen soruların yanıtları...

GİZEM TUNCER KİMDİR?

Gizem Tuncer, 1992 yılında Bodrum'da dünyaya gelmiştir ve aslen Şanlıurfalıdır. Ünlü sanatçı Mahmut Tuncer'in kızı olan Gizem'in annesi ise Işıl Tuncer'dir. Gizem, tiyatro eğitimine Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kerem Alışık'tan özel dersler alarak başlamış ve daha sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Lise yıllarında müzik eğitimi için Erol Sayan'dan dersler almış ve kendisinin son öğrencisi olmuştur.

Üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nde tamamlayan Gizem, Türk müziğinin önde gelen isimleriyle çalışma fırsatı bulmuştur. Sahne deneyimine ise babası Mahmut Tuncer ile başlayan Gizem, altı yıl boyunca babasıyla birlikte sahnede performans sergilemiştir.

Müzik kariyerine adım atan Gizem Tuncer, "Aşk Uykusu" isimli EP çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. "Tabu" adlı şarkısıyla özellikle beğeni toplamıştır.

Gizem Tuncer'in bazı şarkıları arasında "Aşk Uykusu", "Yine Yine", "Tabu" ve "Ayrılık Zamanı" gibi parçalar bulunmaktadır.

Gizem Tuncer'in müzik kariyerindeki başarılı adımları ve babası Mahmut Tuncer'in izinden gitme kararı, onu müzik dünyasında dikkate değer bir isim haline getirmiştir.

GİZEM TUNCER KİMİN KIZI ?

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem, ünlü babasının müzik yolundan ilerleyerek kendi adını müzik dünyasında duyuruyor. Konservatuvar eğitimi almış olan bu yetenekli şarkıcı, müziğin yanı sıra oyunculukla da ilgileniyor ve bu alanda da kendini geliştirmeye devam ediyor.