Olay yerinde yapılan ilk incelemede İlyas Ünalan’ın vücudunda darp izlerine rastlanması, ölümün şüpheli olduğu yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Olay, Toros Mahallesi’nde park halinde duran bir otomobilin içinde hareketsiz bir kişinin görülmesi üzerine ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Ünalan seyir halindeyken aniden fenalaşarak aracını yol ortasında durdurdu. Bu durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, otomobile yaklaşarak sürücünün hareketsiz olduğunu fark etti. Ünalan’ın vücudunda kan izleri gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ünalan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Ünalan’ın vücudunda darp izleri tespit edildi. Polis ekipleri, ölümün nedenine ilişkin detaylı araştırma başlattı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ünalan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Ünalan’ın ölümüyle ilgili olasılıkları değerlendirmeye alırken, olayın bir saldırı sonucu gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılıyor.

Adana’nın Çukurova ilçesinde meydana gelen olayda il genelinde geniş çaplı soruşturma sürüyor.